Incendio arrasó con 5 casas en Bayunca: “Mis sueños han sido truncados”

El esfuerzo de toda una vida, madrugando para trabajar como estilista y así darle un lugar digno donde vivir a sus hijos, quedaron reducidos en cenizas en menos de una hora por un fuerte incendio que en la madrugada de hoy destruyó cinco viviendas en el barrio 5 de Febrero del corregimiento de Bayunca, a un costado de La Cordialidad. “Cuanto sacrificio para que mis hijos tuvieran una casa y quedar solo con lo que teníamos puesto. Hemos perdido lo material, pero en lo espiritual, con Dios, seguimos adelante. Esto es solo una prueba”, decía Danilsa Pérez Vergara a sus vecinos esta mañana, mientras recorría una y otra vez el suelo chamuscado donde vivían ella y su familia. Le puede interesar: El terrible drama de Erika: le quemaron la casa y su hija lucha por vivir

El fuego se inició a las 2 de la madrugada en la vivienda de Osnaider Alcázar Pérez. Él es el hijo mayor de Danilsa. No sabe cómo empezó, ni qué lo provocó, solo recuerda que por instinto de supervivencia logró salvar a su familia. “Todos estábamos durmiendo a esa hora. Mi esposa fue la que sintió que se estaba quemando algo y ella me avisó. No tuve tiempo de darme cuenta en dónde comenzó el fuego ni cómo. Yo lo que hice fue salvarlos a todos”, cuenta Osnaider.

17 afectados, entre ellos siete niños, dejó el incendio que destruyó esta madrugada cinco viviendas en el corregimiento de Bayunca.

En las cinco viviendas que se quemaron vivían diez adultos y siete niños que conforman una misma familia: Danilsa, dos hijos de ella con sus respectivos hogares; su papá y una hermana. En ese sector de La Umata se instalaron todos hace cuatro años. Al sacar sanos y salvo a su esposa, a su hijo y a su abuelo de entre las llamas, Osnaider corrió a casa de su mamá para alertarla y que también se pusiera a salvo. Danilsa dice que en estos momentos estaba orando. “Mi hijo me llamó pidiendo auxilio. Me gritó ‘mami, mami, ayúdame que se me está quemando la casa’. Yo estaba orando porque todos nosotros somos cristianos. Cuando llegó a donde mi, salí corriendo detrás de él y comencé a pedir auxilio. Las llamas eran atemorizantes, Todo lo perdimos tan rápido, los vecinos nos ayudaron con baldes de agua, pero no fue suficiente”, relata Danilsa. “Cuanto sacrificio para que mis hijos tuvieran una casa. Yo era estilista, yo levantaba en la madrugada para construir esto. Mis sueños han quedado truncados”, agrega desconsolada la mujer.

