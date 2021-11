Incendio en La Esperanza: “Gracias a Dios no estamos llorando una vida”

Agradecido de que su hijo, su perro y él estén a salvo, aunque en su casa, en La Esperanza, lo único que haya quedado luego del voraz incendio son las paredes.

Marcial González lo perdió todo. En la tarde del lunes, 22 de noviembre, las llamas se apoderaron del lugar y destrozaron todo a su paso. “Aquí no había nadie, solo el perro; los vecinos me llamaron y me avisaron de lo que pasaba, pero cuando llegué ya no había nada que hacer”. Le interesa: Incendio acabó con quiosco en Polideportivo de Arjona

Los residentes del sector alcanzaron a socorrer al animal y trataron de apaciguar la intensidad de las llamas, pero les fue imposible. El Cuerpo de Bomberos llegó después ante el llamado desesperado de la comunidad, pero ya estaban las pérdidas.