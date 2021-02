Incendio en Playa Blanca: amargo despertar para seis familias

Como si los efectos por la pandemia del COVID-19 no fueran suficientes, al limitarlos durante varios meses para sus actividades comerciales y turísticas, los dueños de cabañas, tiendas y restaurantes en Playa Blanca se enfrentan ahora al segundo incendio que de grandes dimensiones vuelve a ocurrir en esa zona insular de Cartagena.

En cuatro horas, entre las 7 y 11 de la noche del miércoles, el fuego destruyó seis cabañas y dejó prácticamente sin nada a seis familias que dependían económicamente de esos negocios. Tres de los afectados son Hermes Núñez Díaz, Carmen Padilla Ramos y Andrés Hernández Medrano.

“Mi negocio es la ‘Tienda de Memo’, soy de Ibagué, pero llevo más de 18 años trabajando aquí en la playa. El incendio destruyó todo mi negocio, no era tan grande, era un kiosco, pero me estaba ayudando para reponerme económicamente de esta pandemia. Ahora me toca recuperar algo y reactivarme para seguir trabajando”, dice Hermes Núñez.

Según el comerciante, hay varias versiones de lo que pudo provocar el fuego. “Hablan de que un horno se prendió y explotó, otros dicen que el fuego comenzó en unos paneles solares, en fin, dicen muchas cosas”, agregó Hermes Núñez, indicando que el sector donde ocurrió la emergencia lo conocen como Playa Tranquila, Motica o La Rastra’.

Carmen Padilla es otra de las afectadas. Dice que lleva más de 35 años trabajando en esa zona, siempre con negocios relacionados con restaurantes.

“Yo tengo un rancho con su cocina y su cuarto, que es donde yo vivo. Ahí tengo mi negocio que se llama Restaurante Carmen de Colombia. El fuego acabó con todo, con los electrodomésticos, sillas y hasta con la comida”, relata Carmen.

La mujer asegura que tiene que levantarse de nuevo porque la cuarentena a ella y a sus colegas los dejó “sin plata”.

Andrés Hernández Medrano, dueño de la cabaña ‘Andrés, carne de pez’, manifiesta que el incendio comenzó entre las 7 y 7:20 de la noche y en cuestión de minutos “desapareció su negocio”.

“Yo estaba cenando, tal vez eran como las 7 o 7:20 de la noche. Yo tengo una lámpara reflectora, alcancé a ver que la luz se hizo más intensa y cuando salgo a ver es que me doy cuenta que la cabaña Calamarí se estaba prendiendo por la parte de atrás”, relata el comerciante.

Aunque no hay versión oficial de las posibles causas del incendio, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Joel Barrios, destacó que la emergencia fue controlada poco después de las 10 de la noche.

“Hasta el sitio se llegó con muchísimas dificultades, el acceso muy difícil. Hubo que bajarse de las máquinas para con machetes abrir trochas. Fueron necesarios tres carros de bomberos y el apoyo de nativos, la Armada Nacional y de la Policía, que ayudaron para que el incendio no se propagara a kioscos vecinos”, dijo Barrios.