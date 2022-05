¡Indignante! Mujer dice que taxista le robó y quiso abusar de ella

Una mujer denunció haber sido víctima de un supuesto hurto por parte del conductor de un taxi luego haber subido al vehículo tras solicitarle una carrera desde el Centro Histórico de Cartagena. Lea aquí: Pastor habría abusado sexualmente de mujer para eliminar espíritu maligno

Lo que relata la joven es que, ella, junto a varias amigas, decidieron llegar hasta una estación de taxis muy reconocida para estar más seguras. Sostiene que por seguridad, antes de arrancar sus amigas le tomaron fotos tanto al conductor como a la placa del vehículo. “Avisas y llamas a penas llegues”, fueron las palabras que sus amigas le dijeron una vez se subió al carro.

En la denuncia, agrega, que cuando iban por el Castillo de San Felipe, sobre la Pedro de Heredia, el conductor bajó la velocidad y la habría intimidado con un cuchillo para quitarle el dinero y su celular. Explicó que no es amante a andar con dinero en efectivo, por eso no le pudo dar nada; ante esa difícil situación también sintió que el sujeto quería abusar de ella, sin embargo, al no conseguir quitarle el dinero, le robó el celular y le dijo: “Bájate callada o te mato aquí”, y luego le abrió la puerta y la tiró a la vía.

Indicó que salió corriendo por la estación de gasolina que está en el Pie del Cerro y allí recibió el auxilio de personas que pasaban por el lugar y posteriormente pudo llegar a su residencia en medio de un estado de shock.

Sobre este caso, la Policía Metropolitana de Cartagena no ha hecho un pronunciamiento oficial. Se espera que con las fotos del carro y del sujeto se haga la denuncia con el fin de poder dar con la captura de esta persona.