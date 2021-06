Joven muere tras chocar su moto contra un poste de luz, en Clemencia

No tener a su padre vivo es algo que no pudo superar ‘Yefre’, un joven residente en el municipio de Clemencia, en Bolívar.

Hace poco tiempo la muerte se lo llevó y para él, celebrar los días del padre eran una tortura. En el puente festivo, se conmemoró esa fecha y ‘Yefre’, como es conocido en la población, se embriagó, cuentan moradores.

Al parecer, comenzó a ingerir licor desde temprano el lunes festivo. Luego, comenzó a llorar y a recordar cada momento vivido con su progenitor. Pero la tragedia no terminó en ese momento de nostalgia.

Se dice que ‘Yefre’ subió a una moto, la encendió y salió de la vivienda donde estaba tomando hacia un sitio que nadie conoce. Los que estaban con él se asustaron porque no tenía las condiciones emocionales y porque era la primera vez que manejaba ese vehículo. Eran las 4 de la tarde.

“Lo que sabemos es que él nunca antes había manejado una moto”, contó un morador del municipio.

A los pocos minutos llegó la triste noticia: ‘Yefry’ se accidentó unas cuadras más adelante y no había nada qué hacer por él. La víctima chocó contra un poste de luz. Algunos dicen que el joven, de unos 25 años, no estaba muy ebrio, pero el dolor por no tener a su padre vivo, tal vez, le hizo perder la cabeza.