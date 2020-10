Jugaba con un arma de fuego delante de su mujer y se mata

En el municipio de San Pablo, Sur de Bolívar, hay consternación por un hecho en el que un joven, identificado como Yovanni Guerrero Páez, de 30 años, se habría quitado la vida de manera accidental.

En el portal de noticias ElOriginal.co se relata que el hecho ocurrió en un sector muy cerca del basurero a cielo abierto conocido como Mata Bambú. Allí, el joven habría tomado un arma de fuego y, al parecer, para jugarse delante de su compañera, que está embarazada, decidió tomar el revólver y comenzó a maniobrarlo diciéndole que jugaría a la “ruleta rusa”.

Sin embargo, antes de comenzar a jugar, le advirtió a ella que ya le había sacado todas las la balas. Se comenta que ella le decía que no hiciera eso ni en broma, pues le daban miedo las armas y que eso no era para estar molestando. Esto sucedió cerca de las 8 de la noche del lunes festivo.

Guerrero Páez sacó el proveedor del arma y se lo enseñó a ella diciendo que no había nada que asustarse, pues ya no habían balas, pero no se percató que había quedado un proyectil.

De inmediato accionó el revólver, con tan mala fortuna que la bala se le alojó en la cabeza, matándolo de forma inmediata.

La Policía del Magdalena Medio confirmó el hecho e indicó que el arma que utilizó Guerrero Páez fue una 9 milímetro y anunció que se inició una investigación. Según la institución, este le habría dicho a su mujer que estaba dañada y al accionarla se dio un disparo en la cabeza.