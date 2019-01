La banda que robaba relojes costosos en Bocagrande

Persecución

¿Falso policía?

De otra parte, está en investigación un hecho que recuerda al polémico caso de alias Pichi, cuando a mediados de septiembre de 2016 sujetos disfrazados del Inpec entraron a un edificio en Bocagrande y se armó un tiroteo cuando intentaban entrar al apartamento donde este cumplía una detención domiciliaria tras ser procesado por narcotráfico.

Precisamente, hace unos días, un sujeto con indumentaria de la Policía, entró a un edificio en esa zona turística y perpetró una acción delictiva. En videos de cámaras de seguridad de la zona se ve cuando este sujeto camina por una calle, y luego se encuentra con dos policías que van en una moto de la institución. Estos les entregan algo, se especula que sería un arma, pero aún no hay certeza de ello. Luego, el sujeto entra a un edificio. El vigilante, confiado, le abrió la puerta. Luego, el policía hizo entrar a otros dos sujetos que iban de civil. Redujeron al vigilante y luego llegaron a un apartamento que estaba vacío. El coronel Boris Albor, subcomandante de la Metropolitana, indicó en su momento que dicho apartamento estaba vacío desde hace cuatro meses y que, para verificar que no se había equivocado, tocaron la puerta del apartamento de al lado. Cuando el propietario abrió, lo amedrentaron y le hurtaron su celular. Luego, los sujetos huyeron con la persona vestida de policía que les abrió la puerta, quien no pertenecería a la institución.

Las autoridades investigan los videos para dar con estas personas. Se indaga si iban a perpetrar un secuestro o alguna otra acción delictiva. Se tiene claro que no iban a hurtar celulares. También analizan la acción del policía falso y de los dos uniformados con los que se encontró antes de entrar al edificio. Asimismo, la presencia de una camioneta blanca que merodeaba la zona cuando ocurrió el hecho.

El coronel Óscar Lamprea indicó que se están tomando medidas especiales en la zona tras un consejo de seguridad en el que se habló de la inseguridad. Se hacen controles preventivos y se trabaja con los administradores de hoteles y dueños de apartamentos, para que estos estén al tanto de a quiénes les alquilan inmuebles.