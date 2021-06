La Boquilla: habla familia de hombre que murió en procedimiento policial

“Yo no te puedo contar con exactitud qué pasó esa noche, solo conozco la versión que me da mi familia que llegó hasta el sitio. Lo que sabemos es que me mataron a Luis y su hermano Jhonny está herido. Hay tres personas más agredidas, una de ellas es mujer”.

Con esas palabras, Nerys Pineda comienza el relato de lo que habría ocurrido en la noche del domingo en el sector Boquillita del corregimiento de La Boquilla, donde murió a bala su sobrino Luis Miguel Velásquez Palencia, de 34 años.

“Yo estaba en otro sector cuando se comenzaron a escuchar disparos. Eran las 9:30 de la noche y de inmediato me preocupé por mis sobrinos que se habían ido a una fiesta. Luego es que me dicen que mataron a Luis”, contó la mujer.

Como su madre

Añadió que ella fue quien crió a Luis porque sus padres murieron hace varios años. “Es como mi hijo. Se siente una impotencia horrible ver que te lo matan los policías y ellos mismos lo recogen y lo llevan a la morgue. Nadie nos ha dicho que pasó, la Policía no da la cara”, señaló.

La familia de Luis dice que varios uniformados llegaron a intervenir la fiesta y hacer valer el toque de queda pero de manera violenta. “No llegaron como gente decente, sino gritando y agresivos, me imagino que los que estaban en el sitio reaccionaron igual y allí comenzó todo”, expresó.

Nerys agregó que Jhonny, hermano de Luis, también fue agredido y que tres personas más tienen lesiones. “Me dicen que un policía salió herido y por eso dispararon, pero no sé qué real sea esa versión. Lo que sé es que habían muchas personas y vino a pagar fue Luis”, apuntó.

Otro relato entregado a este medio narra una agresión a un policía con un pico de botella por lo que este sacó su arma de dotación y le disparó a Luis. El uniformado fue atendido en un centro médico y está fuera de peligro. En el hecho hubo dos capturas, según la Policía Metropolitana.

La víctima, según su familia, se dedicaba a oficios varios, era muy alegre y con carácter fuerte.