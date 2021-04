La Boquilla: murió mototaxista que sufrió accidente hace ocho días

Misteriosa es la muerte del joven mototaxista Libardo Barrios Ospino. El 31 de marzo, cuando iba de regreso a su casa, en Tierrabaja, luego de hacer una carrera en el corregimiento de La Boquilla, sufrió un accidente de tránsito que lo dejó gravemente herido.

Aparentemente, Libardo fue auxiliado por una persona que pasaba por el lugar, para luego ser trasladado en una ambulancia a la clínica San José de Torices. Allí permaneció ocho días en UCI.

La familia de la víctima contó que “es un misterio, no sabemos cómo ocurrió, él no tenía raspones, el golpe lo recibió en la cabeza y también se partió el brazo”. Supuestamente este accidente no fue reportado ni por la clínica, ni por la Policía. “No saben ni en que ambulancia llegó, él no tenia seguro y la clínica solo le brindó la debida atención cuando Fosyga se hizo cargo, jugaron con la vida de él” expresó un familiar.

El testigo del hecho no aclara cómo fue el accidente, si el choque fue con una moto, o con un carro. La moto Boxer quedó destrozada.

Libardo deja dos hijos pequeños y a su compañera sentimental embarazada. “Solo queremos que se aclare todo, que el testigo hable, porque hoy nos tocó a nosotros, pero mañana puede ocurrirle a él”, puntualizó Claudia Ortega, prima de la víctima, mientras esperaba la entrega del cuerpo en las afueras de Medicina Legal.