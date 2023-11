¿La ha visto? Buscan a mujer bolivarense que desapareció en Bucaramanga

Los familiares de Violeta Esther Escorcia Orozco, de 51 años, están desesperados. La mujer, natural de Soplaviento, Bolívar, se encuentra desaparecida desde la mañana del pasado 4 de noviembre y a la fecha no hay una sola pista de su paradero.

Ese video es lo único que tienen como elemento de investigación para conocer su paradero. Isela, una de sus hermanas, contó a este medio que “ella salió de la casa con un conjunto de pantalón y blusa manga corta, de color negro y con cuadritos pequeños, de color blanco.

"Tenía zapatos bajos de color negro, unas gafas de marco negro y un turbante del mismo color. En el video se le ve salir del apartamento y caminar unas cuadras. Luego no aparece más en el video, la cámara no captó hacia dónde iba", agregó.

La mujer es de cabello negro y crespo, piel trigueña y estatura promedio. Su pariente contó que “ella vive en Bucaramanga desde hace 2 años. Acompaña a un sobrino que está estudiando en esa ciudad. Ella nunca se casó ni tuvo hijos”, contó.

Agregó que “yo hablé con ella el 3 de noviembre y me dijo que todo marchaba bien. Ella no estaba trabajando ahora, por lo que no manejaba sumas de dinero, tampoco tenía problemas o inconvenientes con otras personas”.