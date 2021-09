¿La has visto? Buscan a joven desaparecida en Olaya Herrera

“En el nombre de Dios pronto aparecerá”. Nataly Johana Zapata Bello salió de su casa, el miércoles 22 de septiembre, y desde entonces sus familiares no han vuelto a saber de ella.

“Fue a eso del mediodía, dijo que iba a donde una amiga, salió y no ha regresado”. Son las palabras de Eder Zapata, el papá de la joven, de 25 años, que desde su vivienda en Olaya Herrera, sector Ricaurte, espera que Nataly pronto aparezca y vuelva a su hogar. Le puede interesar: Otra vez capturado el tío político de Alexandrith: ¿Dónde está ella?

En redes sociales son decenas de mensajes los que amigos y allegados a la joven comparten con la esperanza de que algún cartagenero que la haya visto se los haga saber y así acaben con la angustia que hoy tiene la familia de Nataly.

Sin señales

“Nos han llamado de varias partes, nos dicen que la han visto por un lado y otro, hemos ido a cada lugar, pero nada, no es ella, no la encontramos”, dijo el señor Zapata en medio de las lágrimas por la incertidumbre de no saber dónde está su “niña”, como le dice.

“Yo la llamo así, ella es mi niña, porque aunque tenga esa edad, no es callejera, no es de salir, está siempre pendiente a qué le traigo cuando llego del trabajo, por eso es tan extraño todo esto”. El papá y el resto de familiares de Nataly han preguntado en la iglesia donde asiste, a los vecinos y conocidos de la joven, pero nadie da razón de su paradero. El único que dijo verla fue el tendero, que aseguró que pasó por enfrente de él ese miércoles.