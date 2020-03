La tragedia de una reportera judicial que vio morir a su papá

“Al momento de tomar una foto me lleno de adrenalina, la acción me mueve. La tristeza viene después que hago las imágenes”.

Su pérdida

Con voz quebrada, Lorena recuerda ese fatídico miércoles. “Yo era la que estaba pendiente de los trabajos (fotográficos) que tenía que hacer, yo era la que lo acompañaba a cobrar y todo”, cuenta.

Ese día, Rafael se levantó a las cinco de la mañana, como todos los días. Su costumbre era la de sacar a la puerta varios pájaros. “Mi papá me levantó a las 7 de la mañana porque yo tenía que ir a trabajar. Luego de que me alisté, me despedí de él y me fui”, manifiesta Lorena.

Pasadas un par de horas, ella llamó a su papá para que la fuera a recoger al trabajo porque estaba enferma. Rafael no chistó y fue de inmediato a buscar a su hija. “Cuando íbamos pasando por el cementerio San Miguel, él me empezó a decir que estudiara, que luchara por mis sueños. La verdad no sé por qué me dijo eso justo en ese preciso momento”, recordó Lorena.

Cuando regresaron, su mamá le hizo el desayuno y Rafael se quedó en la terraza de su casa en compañía de dos de sus hijos, un sobrino y un vecino. Allí estuvieron varios minutos molestando y riendo un rato.

De repente aparecieron dos hombres que momentos antes habían preguntado por Rafael en la esquina. “Esos tipos preguntaron por mi papá y señalaron hacia donde estaba él, y cuando llegaron donde mi papá, empezaron a disparar a la loca”, recordó con voz quebrada Lorena.

Fueron momentos de angustia los que vivieron en ese momento sus parientes y vecinos. Su papá intentó correr para esconderse en su casa, pero se le cerró la puerta y esto fue aprovechado por los asesinos, que le dispararon unas 16 veces.

“Yo corrí y me le tiré encima. Comencé a tocarlo, a acariciarlo, le tocaba su naricita. Yo no podía creerlo”, sollozó Lorena.

Las investigaciones llegaron a la conclusión de que el ataque en contra de Rafael Tobías Henríquez Cervantes había sido una equivocación. “La Policía estuvo preguntando quién era mi papá, cómo era él, que si tenía problemas o amenazas, y obviamente nadie iba a decir eso, porque mi papá era muy querido por todos en el pueblo. De hecho quien no tenga una foto tomada por mi papá, no nació en Ciénaga”, contó Lorena.