Las “injusticias” en el crimen de un comerciante en 13 de Junio

“Con esta marcha lo que exigimos es justicia, porque a pesar de que hay pruebas contundentes, no hemos visto que el caso avance, pues hasta la fecha no hay orden de captura en contra de los otros dos tipos que fueron con Arley a dispararle a Julio César”, dicen los dolientes.

“Fue por sus hijos”

El 31 de diciembre de 2019, luego que la exmujer de Arley Salgado Reyes saliera del trabajo, llegó a casa de los padres de este hombre a buscar a sus dos hijos para pasar con ellos esa fecha especial.

“Los niños estuvieron unos días de vacaciones en casa de sus abuelos paternos, es decir pasaron día de Velitas y el 24 con el papá. Esta vez su mamá quería que ellos pasaran Año Nuevo con ella, aprovechando que estaba su mamá y todos sus hermanos”, recuerda un pariente de Julio César, quien era cuñado de la exmujer de Arley.

Ya en casa de sus exsuegros, la mujer habló con Arley para manifestarle su deseo, sin embargo no obtuvo una respuesta positiva, pues presuntamente el hombre encerró a los niños y le dijo a su exmujer que “si quieres te puedo llevar a los niños después de medianoche.

“La mamá de Arley también le dijo a ella que no se preocupara, que si cualquier cosa ella misma iba con un vecino en su carro y se los llevaba, que no se preocupara”, agregó un familiar del hoy difunto.

Aunque no estaba muy convencida de las palabras, la mujer se fue hacia su casa en el barrio 13 de Junio, donde estaban departiendo en familia. A eso de la 1 a. m. del 1 de enero, al ver que no le llevaban a sus hijos, la mujer le escribió a la hermana de Arley para preguntarle que por qué no habían llevado a los niños.

“Ella lo que dijo fue que Arley no estaba, que había salido”, fue lo que supuestamente respondió la pariente del médico ortopedista.

- ¿Arley se llevó a los niños?, preguntó la expareja del médico.

- No, ellos están en la casa con los abuelos, pero mi papá dice que esperes a Arley.

- Pero no le veo problemas en que yo los vaya a buscar, o sea, soy su mamá; además me dijeron que después de 12 -de la madrugada- me los traerían, pero no fue así.