Le dan cinco cuchilladas para robarle su bicicleta en Bicentenario

Es un relato perturbador. Habitantes del barrio Ciudad de Bicentenario contaron detalles de una brutal agresión que sufrió un joven en la mañana de este viernes en plena vía pública para supuestamente robarle una bicicleta.

Cuentan que eran las 9 de la mañana cuando la víctima, que fue identificada por la Policía Metropolitana como Kener Manuel Pérez Noel, de 21 años, manejaba su cicla por una transitada calle.

Al parecer, unos jóvenes de la zona se le acercaron, lo intimidaron con un cuchillo, lo bajaron del vehículo y no contentos con eso le propinaron cinco cuchilladas.

“Yo no alcancé a ver a los agresores, pero me dicen que eran como dos o tres. Kener dijo que le quitaron su bicicleta y que no se opuso, eso me parece algo despreciable, no tenían que herirlo. También aseguró conocer a sus agresores”, comentó un testigo.

La víctima comenzó a pedir auxilio mientras veía salir sangre de su cuerpo. Varias personas corrieron para ayudarlo y salvarle la vida. Se supo que fue llevado de urgencias al CAP de El Pozón y que por la gravedad de las lesiones tuvieron que remitirlo a la Clínica El Bosque, donde necesitó un procedimiento quirúrgico inmediato. Sigue bajo supervisión médica.

Otro testigo dijo que “tiene tres cuchilladas graves en la espalda, eso lo tiene en Cuidados Intensivos”.

Este medio conoció que hay otra versión sobre lo ocurrido. Asegura que, al parecer, Kener y los agresores tuvieron un pleito tiempo atrás y que por esa razón fue atacado. La Policía no ha confirma esta versión.

Por el momento, la comunidad pide mayor seguridad y controles en esa zona de la ciudad.