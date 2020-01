Le pegaron con un bolillo a la comisaria de Familia (e) en Achí

La comisaria de Familia del municipio de Achí, Keterinne Romero Cardoso, denunció que recibió varios golpes con un bolillo de parte de los guardaespaldas de un comerciante, cuando le reclamaba que no prendieran unos recamarasos (juegos pirotécnicos) en la puerta de su casa.

La funcionaria asegura que estando ella en el patio de su casa atendiendo a su hija de escasos meses de nacida, cuando hicieron explotar el primero, lo que provocó que la menor se desmayara y la tuvieron que llevar hasta la urgencia del Hospital de ese municipio del sur de Bolívar.

Según la funcionaria ella le solicito acompañamiento a la Policía para que evitara que no siguieran prendiendo esos artefactos, pero no tuvieron suerte porque ese apoyo nunca llegó, “El comandante de estación me dijo que no tenía las patrullas para protegernos porque temía por mi vida y la de mi familia por lo que acababa de suceder, y que en este caso nos tocaba defendernos a nosotros mismos”.

Romero indicó que recibió un golpe en el abdomen y otros en la espalda y los brazos, por lo que tuvo que ser valorada por Medicina Legal, la cual la incapacitó por quince días por las secuelas de los golpes, ya que no puede levantar el brazo derecho.

“Cuando yo veo que los escoltas del comerciante agarran a mi esposo para que lo agredan yo me metí para evitarlo, creyendo que en mi condición de mujer no se iban a atrever a pegarme y por el contrario comenzaron a darme con el palo”, añadió.

Dijo que están preocupados porque en ese municipio del sur de Bolívar, el año pasado se presentaron unos desmanes posterior a las elecciones del 27 de octubre, y temen sobre todo por los menores de edad y los adultos mayores.