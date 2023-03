¿Lo confundieron? Detalles de por qué sicarios asesinaron a mototaxista

‘Carlitos’, como le llamaban sus seres queridos, no alcanzó a llegar a su hogar. Poco antes de que encendiera su moto, dos hombres en un vehículo similar aparecieron sorpresivamente y uno de ellos, el parrillero, le disparó a quemarropa, dejándolo tendido en medio de la calle. Era la una de la tarde.

Uno de sus conocidos le manifestó a El Universal que “esas balas no iban para Carlos”. Según su relato, “el que iba manejando la moto le gritó al parrillero ‘ese no es’, pero fue muy tarde porque Santamaría ya estaba en el suelo”.

Paradójicamente, hace tiempo atrás, ‘Carlitos’ le había confesado a uno de sus amigos que le daba temor que lo confundieran con alguien más. “Hace muchos años atrás me decías: me da miedo que me confundan... Lo recuerdo tanto porque estábamos sentados justo en el pretil en donde vilmente te asesinaron”, publicó un allegado en su perfil de Facebook. Lea: Lo mataron de 7 balazos en el norte de Barranquilla: ¿Ajuste de cuentas?

Supuestamente, Santamaría Arroyo tenía previsto buscar un trabajo estable para brindarle un mejor futuro a su pequeña hija. Y es sí como estaba pensando en dejar de ejercer el mototaxismo, aunque, por estos días trabajaba para pagar las cuotas con las cuales había comprado la moto.

El homicidio de Carlos Andrés se suma a las víctimas de los sicariatos que desde el lunes 13 de marzo han dejado cinco muertos en Cartagena. Siga leyendo: En video el terrible crimen de Yeiner: sicario lo mató antes de viajar a Perú