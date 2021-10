¿Lo ha visto? Daniel Ramos está desaparecido desde hace 6 meses

El nueve de abril de 2021 fue el último día en que la hermana de Daniel Rafael Ramos Medrano supo de él. Desde entonces, la incertidumbre crece cada vez más al no tener certeza de las condiciones en las que está el hombre, de 43 años.

En la denuncia que puso Mary Andreina en la Fiscalía, reportando la desaparición de su hermano, relató lo que pasó con él cuando se fue de Cartagena en noviembre de 2020. “Aquí no conseguía trabajo, así que se fue para Bogotá. En febrero de 2021 me escribe por Messenger y me dice que está en Barranquilla, que está bien y que había conseguido trabajo en un taller de reparación de neveras”, dice la mujer en el escrito.