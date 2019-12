Lo hallan muerto en una finca, pero no saben quién lo mató

Respuestas. Eso es lo buscan los parientes de Jhon Jairo Monroy Morelo, de 33 años, quien fue encontrado muerto en una finca, en el municipio de Mahates, norte de Bolívar.

Relataron que el cuerpo fue hallado por unos trabajadores de la finca siendo, aproximadamente, las 6 de la mañana de ayer.

Los trabajadores avisaron inmediatamente a la Policía, cuyos agentes llegaron a los pocos minutos a iniciar las pesquisas.

Gledys Monroy, tía del ahora occiso dijo que John Monroy salió el sábado en la mañana y le pidió a un compañero de trabajo que lo llevara al casco urbano del municipio.

“Como él era el único que sabía manejar moto, por eso fue quien lo llevó y después se devolvió”, expresó la familiar.

Después de eso, no se supo más nada de John Monroy . Sin embargo, la Policía informó que algunos residentes escucharon, siendo casi las 3:30 de la tarde mismo día, varios disparos, pero nadie sospechó que la tragedia la había sufrido Monroy Morelo, quien laboraba como jornalero en la finca.

Cuando los demás empleados iniciaban sus labores encontraron a Monroy en el suelo y sin vida.

Luego de informar a la Policía, llamaron desde el celular de la víctima a una amiga suya en el municipio de San Juan, quien se encargó de entregar la mala noticia a los familiares.

“A él (a Jhon Monroy) lo mataron, pero nosotros no sabemos cómo ni por qué. Solo nos dijeron que el cuerpo tiene un agujero en el lado izquierdo del pecho. No sabemos si es de bala o de otra arma. Estamos esperando los resultados de la necropsia”, narraron los dolientes, y agregaron que no sabían si le faltaba alguna pertenencia, aunque advirtieron que el crimen no fue para quitarle la moto, pues el vehículo estaba en la finca cuando los uniformados llegaron.

Manifestaron que no saben ni el nombre de la finca, ni el de la vereda en la que se produjo el hallazgo.

Igualmente, desconocen si él tenía problemas con alguien o amenazas.

De las cosas que más lamentan los parientes de Monroy, es que no pudieron hablar con él la última vez que fue al pueblo, ya que era algo que hacía cada 15 días.