¿Lo han visto? Buscan a hombre desaparecido en Henequén

La mujer cuenta que “él vive solo en su casita de madera, pero siempre va a comer a nuestra casa en San Pedro Mártir. Ese día no fue y comenzamos a buscarlo, pero no hay rastro de él”. Añadió que es lavador de carros en el turno de buses de Membrillal y que tiene una condición mental especial.

Cuando desapareció, Carlos vestía un jean color beige, suéter color naranja y chanclas. Una de sus orejas está incompleta, pues fue cortada en medio de una riña en la cárcel, hace varios años. Es de piel negra, estatura promedio, contextura delgada y de personalidad amable. El día que desapareció no portaba sus documentos de identidad, pero conoce su nombre y apellidos.

La mujer dice que no tiene celular y que dejó todas sus pertenencias en su vivienda. “No tiene para dónde ir, por eso lo buscamos. Mi madre casi no quiere comer, sufre por su desaparición. Ya la Fiscalía conoce el caso, también fuimos a clínicas y a Medicina Legal y no conseguimos nada. Espero que si alguien lo ve, nos llame al número 312-8988990”, expresó Leidis.