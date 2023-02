“Lo mató con sevicia”: madre de Yorman Caballero, baleado en La Providencia

Madre de Yorman.

Los hechos aún son confusos para su familia. Según las versiones que le cuentan, Yorman iba a atracar, pero entre las pruebas recopiladas no hay señales del arma que, supuestamente, utilizó Caballero. Además, consideran que no fue necesario que el escolta le disparara varias veces.

¿A qué se dedicaba Yorman?

El padre de dos hijos, trabajaba en un taller de motos. Incluso, Jackeline revela que el mismo día de su muerte, este le dijo a su pareja sentimental que saldría a buscar unos repuestos para su vehículo y que llegaría más tarde a almorzar.

“Él salió en la mañana para el taller, me dejó 50 mil pesos y me dijo que matriculara al bebé y que le guardara el almuerzo”, dijo la mujer de Yorman en una pasada entrevista. Lea también: ¿Qué pasó? Murió ‘Pachito’ en atentado de sicarios que no era contra él

Yorman nunca regresó. La mujer del joven asesinado no fue la única que se quedó esperando su regreso. El hombre acostumbraba a pasar todos los días por el puesto de bebidas energizantes que tiene su mamá, para saludarla.

“Él pasaba todas las mañanas y me decía te amo, mami, y me daba un beso. Ese día no llegó”. La madre agrega que la vida le cambió para siempre, ahora “todos los domingos voy al cementerio para ver a mi hijo. Antes me dedicaba a trabajar”.