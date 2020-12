Lo perdieron todo en un incendio y ahora necesitan una ayuda

Lo primero que dice Keirys Paola Hernández González es que “Dios nos protegió y por eso le damos gracias. Ahora lo que pedimos es a las personas de buen corazón una ayuda porque no tenemos ropa, ni colchón, ni un lugar donde estar con mis hijas de 5 y 2 años y mi esposo”, dice la joven madre.

Recuerda que el domingo decidió quedarse en casa de su madre y siendo las 5:50 de la mañana del lunes la llamaron a informarle que el apartamento donde vivía se estaba incendiando. El suceso se dio en el sector Los Ángeles, del barrio El Pozón.

“Me llamaron y de una salimos para allá. Cuando llegamos no había nada que hacer, todo se había quemado. Quedamos solo con la ropa que teníamos puesta y las niñas también quedaron sin nada”, precisó la mujer.

Explica que todo se le hace muy difícil porque su esposo trabaja como mototaxista y ella vende dulces en el centro de la ciudad, y con mucho esfuerzo trabajan para pagar el arriendo y tener la comida diaria para todos.

Una de las cosa que también lamenta es que en medio de la tragedia que están viviendo en estos momentos, la dueña del inmueble le está haciendo ver que el incendio pudo haberse evitado si ella hubiese estado allí en ese instante.

“Ella me ha querido decir que es mi culpa, pues si yo hubiese estado allí, yo lo hubiese podido evitar. No creo, porque ante esa situación lo que hubiese hecho era salir con mi familia de una para salvarnos. Además, me sigue cobrando y en este momento es difícil”, dijo la mujer.

Keirys dice que gracias a la solidaridad de una vecina que le prestó una habitación y en un colchón están durmiendo los cuatro. “Solo pedimos una ayuda para poder reponernos de esta situación y salir adelante”. Para quienes quieran ayudar a esta joven madre se pueden comunicar al celular 3045535123.