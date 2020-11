Madre de adolescente asesinado envía mensaje a jóvenes en riesgo

Ana Milena Mercado es una concejal por el partido de La U en el municipio de Mahates. Su voz se siente apagada, y al recordar lo que le acaba de pasar a su hijo Yesid José Mercado Landero, de 17 años, hace una profunda pausa y explica que no quiere que ninguna madre pase por lo que ella está sintiendo en este momento.

“Dejo todo en manos de Dios y que la justicia haga lo que le corresponde. Luché mucho por ayudar a mi hijo, mucha gente en Mahates sabe todo lo que hice para que dejara esa rebeldía. Pero una cosa es lo que uno quiere y otra es la vida que ellos quieren llevar. Era mi hijo y no saben cuánto me duele que ya no esté conmigo”, dijo la líder política.

Reconoce que su hijo era parte de los jóvenes en riesgo de su municipio, “pero no me atrevo a señalar quién lo mató. Era un muchacho muy rebelde. En realidad no sé qué ocurrió, a mi me avisaron que lo habían llevado al hospital malherido y no pude ir porque se me alteraron los nervios. Ya después fue que me avisaron que había fallecido”, indicó.

Según las autoridades, a Yesid José lo asesinaron entre varios jóvenes en riesgo con quienes, al parecer, habría tenido problemas semanas atrás.

Vivía solo en una vivienda del barrio El Remanso y hasta allá llegaron; lo hicieron salir y en un intento por huir fue sorprendido. Le dieron varios machetazos y un balazo. El hecho ocurrió el pasado lunes en horas de la madrugada. Fue trasladado al hospital de Mahates y remitido a una clínica de Cartagena, donde falleció.