Madre quiere saber cómo se ahogó su hija en piscina, en Turbana

Carla Josefina Segovia Salas, de 5 años, y con nacionalidad venezolana, se ahogó el domingo en una piscina mientras compartía con su familia en un centro recreacional en el municipio de Turbana. La piscina era para uso de adultos.

La madre de la menor, Johana Salas, relató a este medio que su hermana, quien trabaja en una finca cercana al centro de recreación, los invitó para que se pasaran el domingo en el lugar, en la variante Mamonal-Gambote.

Al parecer, llegaron temprano, escucharon música, comieron y charlaron. Agrega que el lugar cuenta con dos piscinas: una infantil y otra para adultos, y que en un descuido perdieron de vista a la menor.

“Muestren las cámaras”

Johana está destrozada, pero hay algo que ronda por su mente y no le da tranquilidad. “Cuando eran las 6 de la tarde empezamos a recoger las cosas para irnos y en ese momento me di cuenta que Carla no estaba. “Comenzamos a buscarla, era raro que se nos perdiera de repente. En el primer lugar que buscamos fue en las piscinas y ella no estaba allí”, contó.

Añadió que “cuando buscamos en las piscinas solo había un muchacho, que no era de la familia y estaba solo. Luego fuimos a buscar en los alrededores, pensamos que estaba escondida o que alguien la raptó. Luego nos llamaron a decirnos que sí estaba en la piscina.

“Cuando llegamos ya estaba afuera del agua y muerta. El muchacho luego contactó a mi hermana por Facebook y le dijo que él la había sacado del agua y le metió el dedo en la boca para que vomitara, pero no entendemos en qué momento pasó eso y por eso pedimos a la Policía que investigue”.

La madre asegura que en el centro recreacional hay cámaras de seguridad que habrían grabado el momento, pero dice que nadie se las quiere mostrar. “Pedimos las grabaciones y nos ignoraron. Le dijimos a la Policía y a los administradores del lugar y no nos prestaron atención. Quiero saber cómo pasó esto porque todavía no entiendo y necesito que investiguen”, apuntó.

Sobre la niña se conoció que vivía junto a sus familiares en el barrio San Antonio, de Turbana, donde residía desde hace ocho meses. Llegaron de Venezuela para buscar nuevas maneras de salir adelante. Su padrastro es conocido como ‘el Tigre’, una persona muy conocida en el municipio.