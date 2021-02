Majagual no para de exigir justicia en caso de homicidio de Arley

Arley Povea Ramos, según uno de los testigos del suceso, fue asesinado por un patrullero de la policía a mansalva, cuando supuestamente el joven agachado y con las manos alzadas, salió de un matorral para que no le hicieran daño.

Una de la líderes en la marcha dijo “nuestro objetivo es decirle a la Policía que debe rectificar su error y no seguir justificándose diciendo que mataron a un delincuente, cuando todos sabemos que es una absoluta mentira”.

Los majagualeros en la noche del sábado realizaron una “velatón” en el parque central y de manera pacifica se unieron por una sola causa: conseguir que este hecho de sangre sea esclarecido y casos como estos no se repitan en la región.

La comunidad del municipio de Majagual no deja de realizar actividades repudiando el asesinato del joven Arley Povea Ramos y exigiendo a las autoridades justicia para que el caso en el cual está involucrado un patrullero de la Policía Nacional, no quede impune.

“Con mentiras no puede haber justicia y sin ella no puede haber paz. Por eso estamos aquí, todos somos Arley y vamos a seguir luchando para que este crimen no quede impune”, remató una de las líderes de las marchas.

La comunidad está a la espera del cuerpo del joven para darle cristiana sepultura este lunes en medio de otra manifestación en la cual seguirán exigiendo verdad, justicia y paz, así como no más maltrato y abuso policial.

“Ustedes la policía son una jauría de lobos que asechan y asesinan a la presa más débil a su paso para llevarse honores y pleitesía delante del Presidente y el Gobernador”, expresó otra de las líderes de las protestas quien dejó la siguiente pregunta: ¿Quién es nuestra ley y quién nos protege?