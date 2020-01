¿Maniobra prohibida? Iba en moto y lo mató un camión

“Por qué me dejaste sola mi amor. Por qué”. Entre gritos y lágrimas, Diana Salas Severiche se preguntaba por qué el destino se ensañó con ella, justo cuando los sueños al lado de su esposo se comenzaban a materializar.

¿Imprudencia?

Daniel salió del hotel en el que trabajaba hacia las 7 de la mañana. Su ruta era Bocagrande-Villa Estrella, a donde normalmente llegada antes de 8 a. m.

Ayer, antes de emprender su regreso a casa, habló con su mujer para decirle que se tardaría unos minutos más, pues debía dejar algo listo en el hotel. “Diana le marcó antes de 8 y ya no le contestó. Ella se imaginó que algo no estaba bien, pero tenía que irse a trabajar. Cuando iba en la vía vio la aglomeración y supo que se trataba de Daniel”, relató Eladio salas, suegro del fallecido.

El pariente aseguró que también se percató del hecho cuando se dirigía a su empleo, pero no se detuvo a observar quién era la víctima. “Cuando estaba por llegar a mi trabajo, recibí la llamada y me devolví. No podía creer lo que había sucedido”, anotó Salas.

Aunque los dolientes no tienen claro cómo sucedió el accidente, el DATT informó que Daniel, quien conducía una moto, de placa WIP-27E, habría realizado una maniobra prohibida al adelantar por la derecha a una volqueta de matricula QGG-425, siendo arrollado por las llantas traseras del pesado vehículo.

La muerte de Pérez fue en el acto.