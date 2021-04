Marchan en el Centro Histórico por menor desaparecida

Con pancartas, globos blancos, cánticos y una gran bandera amarilla con el nombre de Bayunca, decenas de personas marcharon ayer en el Centro Histórico de Cartagena exigiendo el pronto regreso de la menor Alexandrith Sarmiento Arroyo, quién desapareció el pasado 19 de marzo en Punta Canoa.

Desde Bayunca llegaron los manifestantes, que luego realizaron un plantón frente a la Alcaldía para pedir celeridad en la investigación.

“Que el alcalde William Dau se pronuncie, que las autoridades investiguen más y que den con el paradero de mi hija, eso es lo que pedimos. Son más de 10 días de zozobra”, señaló Alexander Sarmiento, padre de la menor.

“Sabemos que el señor ‘Wainer Ayola’ la sacó de la casa en Bayunca, sin permiso de sus padres, la llevó a una playa de Punta Canoa y desde entonces no sabemos de la niña. El hombre salió diciendo que no se está escondiendo, pero tampoco nos ha dado la cara, no dice nada y él debe saber qué le pasó”, agregó el papá de la menor.