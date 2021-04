Más de siete horas duró Yoleidis con el cuchillo en su rostro

La familia Montalván Hernández tienen claro que Yoleidis está viva simple y llanamente por el “poder de Dios”.

Sus hermanos estaban en la mañana de hoy en las afueras de la sala de urgencias de la clínica La Ermita, en el Pie de La Popa.

Comentaron precisamente del milagro y testimonio de vida de Yoledis Montalván Hernández, la mujer, de 35 años que en medio de un atraco fue acuchillada en su rostro y cuya hoja le quedó incrustada en su cara. Este hecho fue el domingo en horas de la madruga en El Pozón.

Humberto Montalván Hernández, su hermano mayor, señala que, además de ver el milagro de vida de su hermana, señala que se ha impresionado con la fortaleza de ella.

Justo en ese instante, cuando este medio los abordó, compraban el periódico El Teso por encargo de su propia hermana. “Ella nos pidió que se lo compráramos -dice- y en medio de su fortaleza y sus ganas de superar este inconveniente nos dijo que (en broma) ‘para tenerlo de recuerdo’.

“A mi me llamaron como a las 7 de la mañana (de ayer) y me dijeron que estaba herida, pero cuando llego a la urgencia me prepararon para ver esa imagen tan triste y tal dolorosa. Al entrar, me impresionó tanto, pero a ella la vi muy tranquila y muy fuerte. Ella me pidió a mi y a mi papá que nos tranquilizáramos, que todo estaba bien”, precisó Humberto.

Sobre la salud de su hermana sostiene que ella está en muy buenas condiciones, que afortunadamente la herida no comprometió ningún órgano vital y muy pronto ya estará en casa, en el sector 19 de Febrero, en El Pozón, donde ocurrieron los hechos.

Sobre los hechos dice que fueron dos personas, las que habrían intentado atracar a su padre y a su hermana. Ella, al ver que los bandidos querían hacerle daño a su progenitor, lo defendió, entre otras cosas porque el adulto mayor tiene quebrantos de salud.

“Esa es la rutina diaria de ella. A la hora que le toque turno, pues ella trabaja como vigilante, mi papá siempre la acompaña a tomar el bus. De la casa de donde ellos viven hasta la carretera donde ella coge el transporte hay como unas cuatro cuadras. En ese tramo fue que se aparecieron los tipos, quienes iban con su hecho pensado de querer hacer daño”, precisó.

Se recupera

De acuerdo con lo expresado por sus familiares, Yoleidys demoró al rededor de siete horas con la hoja de cuchillo en su rostro, desde más o menos a las 4:30 de ayer domingo la mañana hasta el mediodía, cuando fue intervenida. Sostiene que la atención en La Ermita ha sido muy profesional y han estado al tanto de su salud desde que llegó.

Precisamente el informe de la clínica con respecto a este caso fue el siguiente: “recibió herida por arma blanca en región facial. Fue sometida a una osteotomía y extracción de cuerpo extraño, arma blanca, en región facial. Actualmente, en su postoperatorio, evolucionando estable, alerta, recibiendo y tolerando la vía oral. Pendiente realizar procedimiento por ortopedia para reparar lesiones de tendones y reducción de fractura de falanges en mano derecha”.

La extracción del arma blanca demoró al rededor de unos 30 minutos.