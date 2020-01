Matan a dos hombres en riñas en La Boquilla y Chapacuá

Dos muertos y un heridos dejaron dos riñas que ocurrieron en la noche del domingo en el corregimiento de La Boquilla y en el barrio Chapacuá. Ambos crímenes fueron cometidos con arma blanca.

Lo mató ‘el Neno’

Tenía 33 años y todo apunta a que fue víctima de un viejo lío. John Jaider Jiménez Suárez murió tras ser acuchillado en La Boquilla.

Sus familiares dicen que él salió de su casa, en la calle 4 de Las Flores de esa localidad, a eso de las 5 de la tarde del domingo con rumbo un estadero cerca del campo de sóftbol. Allí se encontró con unos amigos para departir. Jiménez se ganaba la vida trabajando en un hotel en La Boquilla.

Apenas llegó al estadero, John empezó a divertirse con los cuentos y las risas de sus amigos. Luego de varias horas, John Jaider sintió la necesidad de ir al baño. Fue a un callejón cercano y allí se le acercó por detrás un sujeto que le tocó un hombro para que se volteara.

El individuo, al ver que John giró, aprovechó para lanzarle una cuchillada, pero la víctima alcanzó a esquivarla y respondió pegándole una trompada a su agresor. Este, al verse superado por la fuerza de Jiménez, se abalanzó sobre su víctima y le propinó una certera cuchillada en la pierna derecha. Según testigos, enseguida bajó el cuchillo, causando una profunda herida. La lesión, según las autoridades, le afectó la arteria femoral a John, desplomándose casi sin consciencia.

El agresor, quien es apodado ‘el Neno’, emprendió la huida hacia su casa y luego huyó de La Boquilla con su familia.

A John lo auxiliaron y llevaron al CAP de La Boquilla, pero ante la gravedad de la lesión decidieron remitirlo a la Clínica San José de Torices, donde los médicos poco pudieron hacer ante la gran cantidad de sangre que perdió.

“Ese pelao -‘el Neno’- estaba drogado, no estaba borracho, sino drogado. Y él quería matar a John porque para bajar ese cuchillo así en la pierna, es muy cruel”, cuentan los dolientes.

“Nosotros no sabemos cuál era el problema que ellos dos tenían, pero él decía que no iba a seguir con eso porque no quería más problemas”, afirmó un pariente del difunto.

Se conoció, sin embargo, que el pasado 8 de diciembre, el agresor supuestamente le propinó dos cuchilladas a John, al punto de enviarlo al hospital para que lo operaran.