“Mi hijo no tenía problemas y por eso trabajaba en la calle”

“Yo hablé con él horas antes de que le hicieran esto. Me dijo que quería compartir el 31 de diciembre conmigo, que se iba para mi casa en El Pozón con sus hijos. Me pidió que lo esperara, pero mira cómo me dejó. Esta es una dura noticia, mi hijo no merecía morir así y solo espero que alguien me diga qué pasó y que la Policía capture a los responsables”.

Adalcelis llora, grita y se lamenta. Uno de sus cuatro hijos fue asesinado a las 10 de la noche del lunes, en el sector Campo Bello 3 del barrio Nelson Mandela, y ella no encuentra consuelo.

Estaba reclamando ayer, en la sede de Medicina Legal en Zaragocilla, el cuerpo de su retoño, Luis Manuel Martínez Jiménez, de 25 años, y mientras esperaba esa terrible entrega, recordó los momentos que vivió con él. “Mi hijo era bueno conmigo, me quería, me decía ‘mi viejita’ y me pasaba llamando. Tengo los mejores recuerdos de él y por eso me duele el corazón”, contó.