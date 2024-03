Mientras reposaba el almuerzo sicario mató ‘al Cacha’ en El Prado

Rafael no corrió, no se alarmó cuando vio aquella moto, esto porque, según lamentaban sus familiares en la escena del crimen, no tenía amenazas ni mucho menos líos personales.

Ellos creen que todo se debe a una dolorosa equivocación de los sicarios; sin embargo, la Policía de Bolívar se encuentra investigando para dar con los culpables y los móviles del asesinato.