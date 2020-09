Muere en Barranquilla niña al recibir una descarga eléctrica

Dijo que la madre de la niña la había bañado previamente, pero ella la dejó en la sala mientras iba al cuarto. No pasaron minutos y cuando regresó a la sala encontró a la menor tirada en el piso. Pensó que su hija se había acostado, pero al notar que no se movía la tocó y se percató de que no se movía ni respiraba.

“Ella desesperada la tomó en sus brazos y la llevó al Centro de Salud del Barrio Simón Bolívar, pero los médicos le dijeron que había llegado muerta”, relató la señora María Vásquez.

Según el reporte médico, la niña murió al instante de recibir la descarga eléctrica, porque le causó un paro cardiorrespiratorio.

El hecho se presentó el día jueves 10 de septiembre y la familia está pidiendo ayuda para darle cristiana sepultura, pues se trata de una familia humilde que carece de recursos económicos.