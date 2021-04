Muere motociclista al chocar con una “zorrita” en El Carmen de Bolívar

Habitantes de El Carmen de Bolívar le están exigiendo más controles a las autoridades en la regulación del tránsito de todo tipo de vehículos en varios sectores críticos de la población.

En las últimas horas fue sepultado en el cementerio municipal el mototaxista Rubén Tapia Álvarez, a quien cariñosamente llamaban ‘Rubencito’. Entre las versiones que se conocen es que la víctima transitaba por el sector El 28, más exactamente a la entrada de El Bledo, y chocó con un vehículo de tracción animal, comúnmente conocidos como ‘zorritas’ o ‘carromulas’.

El choque fue tan violento que Tapia Alvarez se salió de su vehículo y quedó tirado en la vía, mientras que los conductores de la ‘zorrita’ no sufrieron lesiones. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió, pues el sitio es poco transitado. Sobre los posibles responsables no se ha dado a conocer información.

Gravemente herido, el mototaxista fue llevado al Hospital Nuestra Señora del Carmen y minutos más tardes, ante una serie de complicaciones, fue remitido hacia la ciudad de Sincelejo (Sucre). Llegando a esa capital se produjo su deceso.

Tras conocer esta lamentable noticia, amigos y familiares del difunto comenzaron a enviar mensaje de condolencias a través de las redes sociales, en donde destacaban la gran persona que era ‘Rubencito’.

“Fuiste y serás una gran persona donde te encuentres”, le escribió por el Facebook Mendoza Wendy; también Guido Viloria se mostró conmocionado: “Vuela alto amigo. Dios te reciba en su Santo Reino y fortaleza para toda la familia en este momento tan difícil”.

Otra de sus amigas aprovechó par resaltar sus valores: “Una noticia que nos entristece. Un gran ser humano, trabajador, respetuoso. Dios le de el consuelo a su familia”, escribió Nayrobi Quiroga.