Dos hombres mueren acuchillados en riñas

En Paseo Bolívar

“Estoy en La María, ve a dormir que estoy bien y me voy a quedar por aquí”. Esas fueron las últimas palabras que Juan David Pedrazo Carrillo le dijo a su madre, horas antes de su muerte.

Los familiares contaron que Juan David salió de su casa en La Esperanza hacia el Barrio Chino, donde según sus allegados iba a buscar a una amiga.

“Lo llamé como a las 7:30 de la noche porque no sabía dónde estaba, y él -Juan- me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien. Es más, me dijo que me fuera a dormir tranquila que Dios estaba con él”, aseguró su madre, quien no reveló su identidad.

Según el reporte de la Policía, Pedrazo Carrillo habría llegado a un establecimiento público en la calle 50 -Calle del Progreso- del barrio Paseo de Bolívar en la noche, para pasar un rato.

En ese momento, todo transcurría normal, pero cuando a las 10:30 p.m., se desató una riña en la que supuestamente se vio involucrado Juan David. “Dicen que eso fue muy fuerte y él fue quien llevó la peor parte. Por eso fue que murió”, anotaron los parientes del fallecido.

Juan David quedó casi inconsciente, por lo que fue auxiliado por algunos vecinos y trasladado hasta la Clínica San José de Torices, en donde los médicos indicaron que había llegado sin signos vitales.

La Policía llegó al lugar tras las llamadas de los vecinos y logró capturar a dos hombres identificados como Juan de Dios Espejo Canabal y Erick Espejo Canabal, quienes fueron señalados por la institución de ser los presuntos responsables del ataque al joven de 24 años.