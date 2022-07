Mujer quemada en incendio de casa en El Pozón perdió la visión

Afortunadamente, la familia Julio Beleño ha contado con el apoyo de sus vecinos que los auxiliaron desde el momento de la tragedia, intentando apagar las llamas con arena hasta que llegaron los bomberos, y ahora les brindan alimentos, ropa y camas para que puedan descansar, ya que lo perdieron todo.

"Todos los vecinos nos auxilian, mi hermano me da la comida y también me dan ropa", comenta Héctor Julio. Los electrodomésticos explotaron, de su ropa no quedó rastro y de los documentos no quedó ni una foto. Literalmente los seis integrantes de la familia se quedaron con lo que tenían puesto.

El incendio ocurrió a las 12 de la madrugada del jueves en el sector La Unión del barrio El Pozón, al parecer por un corto circuito ocasionado por un cable con el que los habitantes de la zona han tenido problemas desde hace un año.