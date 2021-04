Mujer se lanza de colectivo al sentir que su vida estaba en peligro

Rafael González asegura que su familia está viviendo un momento muy difícil. Agradecen a Dios porque su madre, que tiene fuertes lesiones y una fractura de fémur, sigue internada en la clínica Barú, está con vida y echando el cuento “sobre la difícil situación de inseguridad que vive la ciudad”.

Relata que su madre vive en el barrio Alcibia y de allí salió el pasado domingo en la tarde hacia La Carolina, a unas vueltas personales. Agrega que salió sin celular y con un monedero donde llevaba poco dinero.

Precisó que al salir, a eso de las 6 de la tarde, tomó un vehículo tipo colectivo en el que iban tres hombres. “Como le anunciaban avenida, mercado, Centro, ella se subió. Ellos llevaban los vidrios abajo, no tenían el aire prendido, pero una vez la montaron a ella los subieron y prendieron el aire acondicionado”, relató.

Siguió diciendo que “ella notó que no estaban recogiendo al pasajero faltante e incrementaron la velocidad. En un momento se desviaron de la avenida Pedro Romero por la parte de atrás de Chiquinquirá. Ella les preguntó que por qué se desviaban y le dijeron iban a dejar a alguien en un parqueadero detrás del estadio”.

Se tiró del carro

Sostiene el hijo de la señora que ella insistió que quería que le dieran la parada al notar algo extraño. Ante esa negativa, el conductor del colectivo aceleró y uno de los que iba allí adentro le dijo “dale chancleta (aumentar la velocidad) que nos la llevamos”.

“Mi madre me contó que ella pensó en salvar su vida, pues no sabía si la iban a secuestrar o violar. No dudó un segundo y quitó el seguro de la puerta y se arrojó del vehículo”.

Testigos le dijeron que la señora dio varias vueltas, recibiendo muchos golpes. “Como el carro siguió su curso nadie lo pudo identificar y las personas lo que hicieron fue ayudarla”.

El familiar de la señora argumentó que todo esta situación les provoca una preocupación, pues en Cartagena están pasando cosas con los señores adultos y, además, el transporte cualquiera que sea es inseguro en la ciudad.

La Policía Metropolitana de Cartagena anunció una investigación del caso y el Gaula ya visitó a los afectados.