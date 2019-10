Murió al quedar atrapado en alberca subterránea en Rocha

Demora sospechosa

¿Qué es?

Según el portal Medline Plus, el monóxido de carbono (CO) es un gas sin olor ni color, pero muy peligroso. Puede causar súbitamente una enfermedad y la muerte. El CO se encuentra en el humo de la combustión, como lo es el expulsado por automóviles y camiones, candelabros, estufas, fogones de gas y sistemas de calefacción. El CO proveniente de estos humos puede acumularse en lugares que no tienen una buena circulación de aire fresco. Una persona puede envenenarse al respirarlos.

Los síntomas más comunes de envenenamiento por CO son: dolor de cabeza, mareos, debilidad, náusea, vómitos, dolor en el pecho y confusión.

Suele ser difícil decir si alguien está envenenado con CO, ya que los síntomas pueden parecerse a los de otras enfermedades. Las personas que están dormidas o intoxicadas pueden morir de envenenamiento por CO antes de presentar síntomas. ​