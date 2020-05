Murió conductor de tractomula acuchillado en un atraco

Le robaron

“El conductor de esta tractomula fue herido esta mañana por intento de robo cuando se encontraba a las afueras de Almagro en Cartagena. Fue trasladado a centro asistencial. Ya su familia está enterada”. Ese fue el mensaje que se leyó en el grupo de la red social ese día, que fue un miércoles.

Sobre el caso, ese mismo día la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó el hecho y explicó que se trataba de un hombre, de oficio conductor, que había recibido una herida en el tórax con arma cortopunzante.

Se informó también que al no dejarse robar, el asaltante, quien ya estaría plenamente identificado y que aún no ha sido capturado, habría optado por el atacar al hombre por oponer resistencia. El sujeto no alcanzó a despojar al conductor de sus pertenencias.

Minutos antes del robo, se conoció que el ladrón estaba esperando para dar el golpe, por lo que intentó hacer el robo desde una moto. No se dijo si iba solo o con otro delincuente.

Tras conocerse la muerte del conductor, se indagó a la Policía Metropolitana para conocer si ya había alguna captura, pero se indicó que aún se trabaja en el proceso de judicialización y orden de arresto del ladrón y homicida. La identificación se ha dado gracias a la misma información de compañeros del fallecido y de vecinos del sector.

Tras conocer la muerte de su compañero, desde la Corporación Renacer Camioneros, que agrupa a miembros de este gremio, se levantó una voz de protesta, pues aseguran que a cada rato son víctimas de estos mismos hechos en cualquier lugar de Cartagena.

“No hay garantías para ejercer nuestro trabajo, así no podemos seguir poniendo los muertos por este país”, dijeron por redes sociales.