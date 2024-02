¡Murió de amor! Hombre sufre infarto en pleno acto con su ex

Lo que sería un momento de sentimientos mezclados y mucha pasión, se convirtió en un caso turbulento con un final particular. La Policía Metropolitana de Medellín atendió el caso de un hombre, de 48 años, residía en Yopal (Casanare) quien viajó hasta la capital antioqueña para reencontrarse con su ex pareja, a quien no veía hace 17 años.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:30 de la mañana del pasado miércoles 7 de febrero en el piso 11 del Hotel Dorado la 70, localizado en la calle 44B con carrera 70 en Medellín. De acuerdo a las investigaciones y el testimonio de la mujer, los dos acordaron una cita en dicho lugar donde comenzaron a mantener relaciones sexuales. En medio del acto, el hombre comenzó a sentirse mal y empezó a sufrir convulsiones.