Murió motociclista que chocó con un carro particular en la vía Circunvalar

Óscar Bolaños Martínez dice no tener certeza cómo fue el accidente donde murió su padre, que ocurrió el domingo en la tarde mientras conducía una moto por la carretera de la Circunvalar, cerca del barrio Villa Sol.

“No tengo claro lo ocurrido. Las autoridades aún no me han dicho con exactitud, entonces por eso no puedo decir nada”, fue lo que exclamó este joven, quien es uno de los tres hijo que deja la víctima.