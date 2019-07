Murió tendero que recibió un tiro accidental en La Boquilla

La muerte llega al tendero Luis Eduardo Ortega Martínez de una manera insólita a eso de las 12:30 de la madrugada de ayer en el sector Boquillita, del corregimiento de La Boquilla.

Sus familiares dicen que Luis Eduardo le tenía guardada una pistola a un conocido suyo. En horas de la madrugada, el dueño del arma llegó y se la pidió.

Ortega, de 32 años y oriundo de Fundación, Magdalena, buscó el arma y salió con su amigo a una esquina. Allí hicieron dos disparos al aire -al parecer- para probar que la pistola estaba en perfectas condiciones.

La idea de Luis y su amigo era volver a la casa a dormir, pero no fue así. Al llegar a la tienda El Divino Niño, donde residía Ortega Martínez, este fue a entregarle la pistola a su amigo, pero desafortunadamente no tuvo en cuenta que el arma no tenía el seguro. Al parecer, tampoco tuvieron en cuenta de que el cañón del arma estaba en dirección de Luis Eduardo. Fue así que cuando el otro hombre agarró la pistola, accionó el gatillo y baleó en el abdomen a Ortega Martínez. “Ay marica, me va a matar”, habría expresado el tendero, quien se desmayó tras el impacto. Su amigo lo auxilió y como pudo lo subió a su moto y lo trasladó al CAP de La Boquilla, donde falleció. Luis Eduardo tenía apenas 18 meses en la ciudad. No dejó hijos, pero criaba a dos hijastros en la tienda en la que trabajaba con su familia.