¿Negligencia? Familia de accidentado en Palenque dice que lo dejaron morir

María Luisa Simarra está indignada y tiene un dolor en el alma que casi no soporta. Su sobrino querido, al que cuidó y educó como a un hijo, falleció en la mañana del pasado domingo en un accidente de tránsito en el corregimiento de San Basilio de Palenque, en Mahates.

Jorge Luis Simarra Salgado, de 28 años, es la víctima mortal. El joven fue a visitar a su familia, pues vivía en el barrio Nelson Mandela, de Cartagena, y no iba con frecuencia al pueblo de sus ancestros.

Simarra chocó su moto contra un vehículo similar conducido por Antony Salgado, justo en la entrada al histórico corregimiento. Antony tuvo lesiones leves, pero Jorge Luis sufrió un trauma craneoencefálico que lo dejó inconsciente.

María Luisa recuerda ese trágico día. “Nos avisaron del choque y de una nos fuimos al lugar, luego llevamos a los muchachos a Cartagena para que fueron atendidos en una clínica. Mi sobrino no abría los ojos, pero su corazón seguía latiendo. Pensamos que lo atenderían de inmediato, pero no fue así”, cuenta.

“No lo atendieron”

“A mi sobrino no lo atendieron, no le prestaron los primeros auxilios en la urgencia de la clínica Madre Bernarda. Eso no debía pasar porque hay una ley para eso, donde dice que en urgencias deben atender a las personas que llegan en el estado que llegó mi sobrino: muriéndose. Él se pudo salvar, pero el vigilante de la clínica me dijo que no había disponibilidad para atenderlo”, añade.

Agrega que “luego los llevamos a la clínica Barú, pero mi sobrino no aguantó y murió en mis brazos”. La familia de Jorge espera que esto no vuelva a pasar. “Las clínicas están para salvar vidas, a él tuvieron que atenderlo, esto fue una negligencia”.