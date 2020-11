Niño se ahogó tras caer a un pozo, en Villanueva

En el municipio de Villanueva, Norte de Bolívar, hay tristeza porque falta uno de sus habitantes: Diosemar Galvis Bonadiez, quien falleció, al parecer ahogado, en la tarde del jueves. El dolor es grande al saber que apenas comenzaba a vivir, pues tenía dos años y ahora sus padres y demás familiares lo lloran y lamenta que su paso por el mundo fuera tan fugaz.

Lo que se conoce es que el menor, quien vivía en una parcela, se acercó a una poza, perdió el equilibrio y cayó. Todo habría ocurrido en un descuido de segundos.

“Lo que dicen es que el niño cayó a la poza y no fue rescatado a tiempo. Su familia lo hacía dentro de la casa”, dijo un morador. Agregó que “esa poza estaba vacía, nadie le había echado agua, pero se llenó por las lluvias que han caído en estos días, quizás por eso los padres no la taparon, porque esa poza no estaba funcionando”.

Ayer, familiares realizaban las diligencias para reclamar el cuerpo en Medicina Legal y darle sepultura. Los médicos forenses dirán cómo fueron los últimos minutos del menor.