$!“No debe quedar libre”: mató a palazos a su exnovia en una trocha de Santa Rosa

“Yo sólo pido que, por favor, piensen en mi dolor. Desde el día que mataron a mi hija de esa manera tan cruel, no he podido ser la misma, nada es igual y todas las fechas alegres y especiales como la Navidad ya no existen para mí. Ese hombre no puede quedar libre”.

Ese es el mensaje que Elianis Caballero le envía a la Justicia de Colombia tras enterarse que la persona que asesinó a su hija Leidis Sofía Torres Caballero, de 18 años, en la tarde del 24 de febrero del 2018, en Santa Rosa de Lima, norte de Bolívar, quedará en libertad en 2025. Lea: Hasta que la mató, no pudo con la culpa y se entregó