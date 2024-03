“No era delincuente”: Familia de hombre asesinado por sicarios en una calle

La familia de Ever Emilio Quintero Uribe está destrozada e indignada. Al hombre, de 36 años, lo asesinaron sujetos armados en una calle del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, el pasado 4 de marzo.

“No sé qué argumento tuvieron los actores armados para quitarle la vida a Ever, lo único cierto que le puedo decir, es que lo mataron por un mal entendido, ellos se equivocaron”, dijo un pariente.

Al parecer, sería un enjuiciamiento contra expendedores y consumidores de alucinógenos en el municipio; sin embargo, la familia de Ever lo defiende y asegura que los sicarios se equivocaron.

Añadió que “él no era consumidor de sustancias psicoactivas, ni le gustaba lo ajeno. Era un hombre que ni siquiera salía de la casa de mi madre. No era un delincuente, a los sicarios les informaron mal. Los grupos armados deberían averiguar quienes son sus objetivos primeros, sólo me queda pedirle a Dios que los perdone por su error”, finalizó el allegado. Lea: Se metió a un pozo para salvarse, pero el sicario lo mató de 7 balazos

Cabe mencionar que en lo que va del año, tres personas han sido asesinadas en San Pablo por, supuestamente, las Agc. También se supo que en los lugares de los hechos les dejan panfletos con el número 9.