“No sabemos cómo fue”: hermano de fallecido en accidente en Ceballos

Familiares de Jesús Alberto Batista Arellano, fallecido en un accidente de tránsito frente el CAI de Ceballos, ayer sábado al mediodía, aseguran que el suceso está siendo investigado, por lo que piden a las personas en redes sociales que no hagan juicios sin saber exactamente lo que ocurrió. Lea aquí: Muere al chocar su moto con la parte trasera de un tractocamión

Roberto Batista, hermano del fallecido, explicó que la versión que tienen es que el conductor de la “mula” frenó para darle paso a un transeúnte. Otros comentan que el “mulero” lo que hizo fue evitar atropellar a un peatón.

“Mi hermano, que al parecer venía muy cerca, no se percató del suceso y lamentablemente chocó con la parte trasera de la tractomula. Él murió enseguida por el impacto, aunque fue llevado a la Clínica del Bosque de inmediato”, indicó.

Añadió que no tiene certeza de cómo ocurrieron los hechos “ya que mi hermano era prudente para manejar. La moto era su sustento, trabajaba en ella como domiciliario, mototaxista y tenía clientes que le solicitaban sus servicios siempre. Por eso era muy cuidadoso”. Jesús deja dos hijas y vivía en el barrio República de Chile.

También sostuvo que el viernes fue la última vez que hablo con su hermano. “Yo estaba donde mi mamá en el barrio Chile. Ese día me dijo que me cuidara, que manejara con cuidado y que procurara no andar tan tarde en la noche por los peligros en la ciudad. Yo también ando en moto, soy domiciliario de una droguería”, contó el familiar.

Por último, sostuvo que dentro de las investigaciones pedirá que tengan en cuenta las cámaras de seguridad del sector para determinar qué fue lo que ocurrió con exactitud.