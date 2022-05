“No sabemos qué le pasó a Olbis”: hermano de joven muerto en un caño

Por un tatuaje y la ropa que llevaba puesta, familiares de Olbis Corpas Carmona supieron que el joven hallado flotando en las aguas del caño Juan Angola, el viernes a las 7:30 de la noche, cerca al barrio San Pedro y Libertad, era él. Las esperanzas de hallarlo con vida se desvanecieron y el dolor se apoderó de ellos. Lea aquí: Hallan flotando en caño Juan Angola cuerpo de domiciliario desaparecido

No entienden qué pudo haber pasado. Entre otras cosas porque Corpas Carmona, de 23 años, no tenía por costumbre salir de su casa en el barrio Petare en Cartagena, y demorar tantas horas por fuera. Al joven, que trabajaba como domiciliario y en ocasiones se dedicaba al mototaxismo, lo vieron por última vez en la cancha del barrio Santa Rita, mientras veía jugar fútbol a su hermano. Eran las 7 de la noche del miércoles 25 de mayo.

“Yo juego en un campeonato. Lo miré llegar y vi que se sentó y después se puso a comer. De allí salimos para la casa y nuevamente volvió a salir y desde entonces no lo volví a ver”, dijo Darwin, hermano de Olbis.

Angustiados

Explicó que en la mañana, una vez se enteraron que Olbis no había llegado a dormir se preocuparon y comenzaron a preguntar por su paradero. Tras hacer algunas averiguaciones lograron llegar hasta donde una amiga del joven y está les confirmó que la había visitado en la noche.

“La amiga nos comentó que mi hermano llegó a su casa casi que a las 12 de la noche del miércoles y ella lo atendió. Dice que como dos horas después, cuando le dijo que se iba él le pidió prestado el celular para ver si una tía, que vive en la María, estaba conectada para llamarla e irse para allá”, sostuvo el hermano.

Agregó que la amiga que vive en Pablo Sexto II le sugirió que se fuera para su casa. “Nos dice que no lo pudo convencer y vio como después de salir lo perdió de vista. Llámanos a mi tía y ella nos dice que nunca llegó a allá”, anotó. Tras la aparición del cuerpo de Olbis, quien deja tres niños, su familia exige una investigación ya que su muerte no parece ser por ahogamiento. “No sabemos qué paso y queremos que la Policía investigue y nos aclare, pues él no tenía problemas con nadie”, anotó. Al parecer, el cuerpo tenía unas heridas por lo que se especula que pudo haber sido asesinado para atracarlo o pudo haber peleado con alguien.