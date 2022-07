“No se metía con nadie”: hermana de hombre asesinado por sicarios en Olaya

Walberto Baena Torres tenía 37 años y lo asesinaron sicarios en moto mientras él se encontraba en la esquina de una tienda. El crimen sucedió a eso de las 8:30 p. m. en el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, en la carrera 59.

Fueron tres disparos los que escucharon los vecinos del sector, que cuando salieron se encontraron con la escena del crimen; un hombre al piso y desangrado.



Los habitantes del sector hicieron todo lo posible por salvarle la vida llevándolo al CAP de salud más cercano del lugar de los hechos, pero ya era demasiado tarde. Walberto murió de manera instantánea.

Cuenta una hermana del fallecido que Walberto venía de ver a su padre a quien acostumbraba a ver todos los días, cuando sucedió la tragedia.

“Iba para la casa y se quedó parado en la esquina de una tienda cuando pasaron unos tipos en una moto y le dispararon”, afirma la hermana del fallecido, basándose en las versiones de quienes estaban al momento de los hechos.

Sus familiares lo reconocen como una persona sana que no buscaba problemas. “Él no se metía con nadie, no peleaba con nadie”, expresó hermana del asesinado.

Las investigaciones por parte de las autoridades competentes no han descubierto la verdadera razón por la que Walberto se encontraba en aquel lugar de su muerte o si estaba solo o acompañado.

La Policía tampoco sabe el móvil del crimen ni cuántos victimarios eran, lo que si se presume es que se movilizaban en una moto.

Según reporte judicial, Walberto Baena Torres tenía anotaciones por los delitos de porte estupefaciente en seis ocasiones y una por porte ilegal de armas de fuego. Del hombre también se sabe que por el momento estaba desempleado.

Recordemos que en el barrio Olaya Herrera ha ocurrido un caso de feminicidio y este acto sicarial en menos de 48 horas.

Por el momento no se reportan capturas de los autores materiales de este nuevo homicidio, sin embargo, las autoridades están investigando para dar con el paradero de los sicarios que produjeron la muerte de Walberto y los motivos reales que llevaron a los victimarios a cometer este acto.