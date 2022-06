Paseo millonario en Bocagrande: lo subieron a lujoso carro y le robaron

Héctor Calderón Cabrales siente que la vida le dio otra oportunidad, pero sabe que no todos cuentan con su suerte, por lo que hace un llamado de alerta a la ciudadanía y a las autoridades.

El hombre, de 31 años, contó el terrible momento que vivió en la madrugada del sábado, en Bocagrande. “Yo siempre he vivido en esa zona de la ciudad, por eso camino con confianza a cualquier hora. Ese día salí tarde de mi oficina, que está cerca a la Base Naval. Iba caminando con una amiga, luego llegamos a la playa y después a la bahía”, dijo el empresario.

En la Calle 8 -bahía-, paró cerca a ellos un carro de color dorado y con vidrios polarizados. “Fue raro para nosotros, pero seguí hablando con la chica. Después aparecieron dos tipos paisas y sacaron armas de fuego, nos encañonaron, nos insultaron y a la fuerza me montaron al carro”, contó Héctor.

Agregó que comenzaron a ofenderlo y amenazar con darle un balazo. Eran tres sujetos. “Dieron vueltas conmigo, me pidieron las tarjetas de crédito y seguían amenazándome. Luego cogieron por Chambacú, siguieron hacia El Laguito y a dos cuadras del CAI de la Policía comenzaron a buscar dónde dejarme tirado”, recordó.

En medio de ese rapto le quitaron el celular, las tarjetas y dinero en efectivo. “Yo escuchaba cuando decían ‘otro man que está pelado’, por eso creo que ellos antes le hicieron esto a otra persona”, señaló.

Lo dejaron cerca al CAI y Héctor caminando llegó a su casa, llamó a la Policía, pero manifestó descontento porque “la Policía no buscó el carro, no revisó cámaras, no hizo nada”. Para él es preocupante porque “esto puede terminar peor para otra persona, yo creo que a mí no me hicieron nada porque supe manejar la situación. Esos delincuentes están sueltos, como si nada y nadie hace algo. Espero que las autoridades investiguen. A mi no me quitaron mucho dinero, pero pusieron en riesgo mi vida, que es lo importante y fue algo terrible”, anotó.

La Policía Metropolitana no ha entregado información sobre este suceso.