“Pedimos justicia”: familia de mujer trans hallada muerta y atada a un árbol

Al principio no se tenía mucha información de ella, pero con las horas se conoció que era natural de Barrancabermeja, Santander, y que vivía en Bogotá desde hace dos años, debido a que la víctima fue amenazada de muerte.

Sus familiares, amigas y demás allegados claman justicia para que este crimen no quede en impunidad y se adelante una pronta investigación que logre dar con los responsables.

"Es un misterio lo total, vivimos en incertidumbre de saber qué pudo haber pasado. No tenemos conocimiento de absolutamente nada, solamente lo que los medios de comunicación han podido dar a conocer. Nos gustaría saber que la institución pueda hacer todo lo posible para que todo esto se esclarezca, para que sea lo más pronto posible y que no vaya a ser una víctima más que quede impune en este país", precisó una amiga de la víctima y líder de la comunidad LGBTIQ+ del Puerto Petrolero.

“Allá tenía problemas, según me comentan las chicas que vivían allá, que fue como que alcanzó a tener algunos altercados con extranjeros, no sé qué inconvenientes tendría, sólo me manifestaron eso”, añadió la líder de la colectividad a Vanguardia, medio de comunicación santandereano.

Delgado Trujillo, según los suyos, era una líder independiente que apoyaba y era activa en todas las actividades de la comunidad LGBTIQ+ y en los últimos años hizo parte de la fundación Magdalena Diversa.

La mujer transgénero fue encontrada amarrada del cuello a un árbol, en un sector que pertenece a la localidad de Santa Fe, en Bogotá. La Policía dice que murió por asfixia mecánica.