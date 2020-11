Pidió matrimonio a su mujer y 8 días después camión lo mató en Pasacaballos

El dolor se atravesó en la historia de amor de Luz Marina Duque y Carlos Machado Sánchez en la tarde del pasado sábado en el corregimiento de Pasacaballos. Fueron 18 años de una relación llena de confianza y buenos momentos que se acabó por un accidente de tránsito donde Carlos perdió la vida.

Se conoció que Machado, quien iba en una moto, fue arrollado por una volqueta, de placas UIB-324, a pocas cuadras de su vivienda. El conductor del vehículo, identificado como John Jairo Guerrero Recuero, se entregó a las autoridades.

“Adiós, mi negro”

Luz Marina contó lo que vivió esa tarde. “Él pasaba muy pendiente de mí, me ayudaba en todo. Ese día salí a buscar unas cosas. Teníamos un negocio y siempre estábamos moviéndonos en esa zona. Él supo donde estaba y agarró su moto y fue a buscarme. Cuando me devolvía para la casa pasamos por donde estaba el accidente y allí fue que me dijeron que era él. Es falso lo que dicen que estaba borracho y peleando conmigo, porque estábamos muy bien. Mi negro no tomaba, era muy juicioso”, expresó la mujer, agregando que era pensionado de las Fuerzas Militares.

Luz está devastada y no encuentra alivio a su dolor. “Me dijeron que el conductor de la volqueta se entregó, pero eso es otra tragedia porque yo no creo que ese señor quisiera hacer eso, yo siento que fue un accidente y ya”, anotó.

Sin boda

Aunque tenían varios años conviviendo, el pasado 31 de octubre Carlos le pidió matrimonio a Luz Marina. “Yo estoy tranquila porque sé que nos amamos hasta el último día. Trabajábamos en nuestros negocios y siempre nos apoyábamos. El pasado 31 de octubre cumplí años y él me organizó una fiesta, cocinó, hizo la decoración y me pidió que me casara con él. Lo íbamos a hacer en enero”, dijo.

Carlos no deja hijos, pero sí un profundo dolor entre sus familiares y amigos. Será sepultado en Chocó, de donde era oriundo.